Gas, pellet o legna, cosa scegliere per risparmiare? Ecco quale conviene di più (Di domenica 28 agosto 2022) Con l’arrivo dei mesi più freddi, in molti voglio correre ai ripari per cercare di risparmiare soldi e rimanere più caldi nello stesso tempo. cosa conviene di più tra gas, pellet e legna? Una volta che entra il mese di settembre è logico e normale iniziare a pensare alla stagione invernale. Il nono mese dell’anno in genere è un periodo di transizione tra l’esteta e la stagione più fredda. È un ottimo periodo per iniziare a fare i piani e quest’anno bisogna pensare soprattutto a risparmiare, visto che si prospetta un inverno non troppo semplice per molte persone. fonte foto: AdobeStockL’Unione Europea ha convocato una riunione di emergenza dei ministri dell’Energia a causa dei prezzi del gas che stanno aumentando in modo vertiginoso. I costi hanno raggiunto il ... Leggi su chenews (Di domenica 28 agosto 2022) Con l’arrivo dei mesi più freddi, in molti voglio correre ai ripari per cercare disoldi e rimanere più caldi nello stesso tempo.di più tra gas,? Una volta che entra il mese di settembre è logico e normale iniziare a pensare alla stagione invernale. Il nono mese dell’anno in genere è un periodo di transizione tra l’esteta e la stagione più fredda. È un ottimo periodo per iniziare a fare i piani e quest’anno bisogna pensare soprattutto a, visto che si prospetta un inverno non troppo semplice per molte persone. fonte foto: AdobeStockL’Unione Europea ha convocato una riunione di emergenza dei ministri dell’Energia a causa dei prezzi del gas che stanno aumentando in modo vertiginoso. I costi hanno raggiunto il ...

MarySpes : RT @IgorV01519720: @ZanAlessandro Col pellet a 12 euro al sacco (in aumento), la legna a 30 euro a quintale (in aumento), luce e gas (in au… - MimmoAltomare : @fattoquotidiano E io che mi sono staccato dal gas con una stufa a pellet l'ho preso in quel posto.Un sacchetto di… - AcciaioMario : RT @IgorV01519720: @ZanAlessandro Col pellet a 12 euro al sacco (in aumento), la legna a 30 euro a quintale (in aumento), luce e gas (in au… - sferriam : RT @IgorV01519720: @ZanAlessandro Col pellet a 12 euro al sacco (in aumento), la legna a 30 euro a quintale (in aumento), luce e gas (in au… - tigrelt : RT @IgorV01519720: @ZanAlessandro Col pellet a 12 euro al sacco (in aumento), la legna a 30 euro a quintale (in aumento), luce e gas (in au… -