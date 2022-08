Gallinari non giocherà gli Europei di basket (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Danilo Gallinari è stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. “Il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente Eurobasket 2022”, si legge in una nota della Fip.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – In seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato ieri nel match contro la Georgia, Daniloè stato sottoposto oggi, presso il Columbus Clinic Center di Milano e accompagnato dal responsabile sanitario Azzurro Raffaele Cortina, ad accertamenti clinici che hanno evidenziato una lesione meniscale senza interessamento legamentoso. “Il quadro clinico non permetterà all'atleta di essere a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per l'imminente Euro2022”, si legge in una nota della Fip.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

