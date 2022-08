F1, Toto Wolff: “Un weekend complicato, speravamo di essere sui livelli dell’Ungheria e invece…” (Di domenica 28 agosto 2022) Toto Wolff è scuro in volto al termine del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, la Mercedes ha concluso una domenica non propriamente trascendentale e, nel complesso, ben distante dai fasti dell’Hungaroring, con il doppio podio delle due Frecce d’argento. In mezzo a queste due gare abbiamo vissuto le vacanze agostane che, nel caso del team di Brackley, sembrano aver proposto due vetture completamente differenti. Lewis Hamilton ha chiuso la sua prova già nel corso del primo giro dopo un contatto a Les Combes con Fernando Alonso, mentre George Russell ha conquistato il quarto posto, insidiando il podio di Carlos Sainz fino all’ultimo metro. Il commento del team principal della Mercedes, Toto Wolff, non ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022)è scuro in volto al termine del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, la Mercedes ha concluso una domenica non propriamente trascendentale e, nel complesso, ben distante dai fasti dell’Hungaroring, con il doppio podio delle due Frecce d’argento. In mezzo a queste due gare abbiamo vissuto le vacanze agostane che, nel caso del team di Brackley, sembrano aver proposto due vetture completamente differenti. Lewis Hamilton ha chiuso la sua prova già nel corso del primo giro dopo un contatto a Les Combes con Fernando Alonso, mentre George Russell ha conquistato il quarto posto, insidiando il podio di Carlos Sainz fino all’ultimo metro. Il commento del team principal della Mercedes,, non ...

