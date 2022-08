F1: Sainz, 'gara più dura del previsto, Red Bull e Verstappen di un'altra categoria' (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - “Purtroppo la gara è stata più dura del previsto. La partenza è stata buona e anche la ripartenza dopo la safety car ma il passo oggi non c'era. Le gomme si surriscaldavano tanto e scivolavamo molto in pista. Il nostro pacchetto per qualche motivo non c'era proprio. Alla fine abbiamo almeno chiuso sul podio e lo accettiamo. I primi giri sono stati forti ma poi il degrado è stato subito molto alto". Queste le parole di Carlos Sainz dopo aver chiuso al terzo posto il Gp del Belgio alle spalle delle Red Bull. "La Red Bull e in particolare Max Verstappen oggi erano di una categoria a parte -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. Non siamo riusciti a lottare al meglio, abbiamo dovuto sopravvivere. Dovremo capire perché qui non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - “Purtroppo laè stata piùdel. La partenza è stata buona e anche la ripartenza dopo la safety car ma il passo oggi non c'era. Le gomme si surriscaldavano tanto e scivolavamo molto in pista. Il nostro pacchetto per qualche motivo non c'era proprio. Alla fine abbiamo almeno chiuso sul podio e lo accettiamo. I primi giri sono stati forti ma poi il degrado è stato subito molto alto". Queste le parole di Carlosdopo aver chiuso al terzo posto il Gp del Belgio alle spalle delle Red. "La Rede in particolare Maxoggi erano di unaa parte -aggiunge lo spagnolo della Ferrari-. Non siamo riusciti a lottare al meglio, abbiamo dovuto sopravvivere. Dovremo capire perché qui non ...

