F1: Gp Belgio, Tsunoda cambia power unit e parte dalla pit lane, Leclerc parte 15° (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Griglia di partenza del Gp del Belgio Spa che cambia poco prima della partenza: il pilota dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda sostituisce la power unit e scatterà dalla pit-lane. Max Verstappen e Charles Leclerc guadagnano una posizione dopo le rispettive penalità e partiranno rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Carlos Sainz davanti a tutti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Griglia dinza del Gp delSpa chepoco prima dellanza: il pilota dell'Alpha Tauri Yukisostituisce lae scatteràpit-. Max Verstappen e Charlesguadagnano una posizione dopo le rispettive penalità e partiranno rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Carlos Sainz davanti a tutti.

