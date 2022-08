F1: Gp Belgio, incidente tra Bottas e Latifi e safety car in pista, Sainz al comando (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - incidente tra Valtteri Bottas e Nicholas Latifi nel secondo giro del Gp del Belgio e gara in regime di safety car. Entrambi i piloti costretti al ritiro. Al comando della gara c'è Carlos Sainz, partito dalla pole, con la Ferrari. Alle sue spalle la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. In rimonta Max Verstappen e Charles Leclerc, ottavo e nono. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) -tra Valtterie Nicholasnel secondo giro del Gp dele gara in regime dicar. Entrambi i piloti costretti al ritiro. Aldella gara c'è Carlos, partito dalla pole, con la Ferrari. Alle sue spalle la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. In rimonta Max Verstappen e Charles Leclerc, ottavo e nono.

