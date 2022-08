F.1, GP Belgio - Doppietta Red Bull, Verstappen domina a Spa (Di domenica 28 agosto 2022) Capolavoro di Max Verstappen al Gran Premio del Belgio: il campione del mondo in carica ha rimontato dalla quattordicesima alla prima posizione, mantenendo poi la leadership fin sotto la bandiera a scacchi. L'olandese mette così le mani sulla ventinovesima vittoria in carriera e s'invola prepotentemente verso il suo secondo titolo. Bottino pieno per la Red Bull Racing grazie al secondo posto di Sergio Perez con il messicano che si è lasciato alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz. dominatore assoluto. Partire dalle retrovie e arrivare a podio non è mai semplice. Ma partire quattordicesimo e raggiungere la testa della corsa in appena dodici giri di cui tre in regime di Safety Car lascia intendere perfettamente la forza devastante di Max Verstappen a Spa-Francorchamps. "Il primo giro è stato ... Leggi su quattroruote (Di domenica 28 agosto 2022) Capolavoro di Maxal Gran Premio del: il campione del mondo in carica ha rimontato dalla quattordicesima alla prima posizione, mantenendo poi la leadership fin sotto la bandiera a scacchi. L'olandese mette così le mani sulla ventinovesima vittoria in carriera e s'invola prepotentemente verso il suo secondo titolo. Bottino pieno per la RedRacing grazie al secondo posto di Sergio Perez con il messicano che si è lasciato alle spalle la Ferrari di Carlos Sainz.tore assoluto. Partire dalle retrovie e arrivare a podio non è mai semplice. Ma partire quattordicesimo e raggiungere la testa della corsa in appena dodici giri di cui tre in regime di Safety Car lascia intendere perfettamente la forza devastante di Maxa Spa-Francorchamps. "Il primo giro è stato ...

GuerinSportivo : Verstappen-Perez, è doppietta Red Bull in Belgio! - ansacalciosport : F1: Belgio; doppietta Red Bull, vince Verstappen,Perez 2/o. Olandese superlativo, era partito dalla settima fila. S… - ansacalciosport : F1: strepitoso Verstappen, parte 14/o e vince in Belgio. Prova forza dell'olandese che allunga su Leclerc, solo ses… - avespartacus : RT @sportmediaset: Verstappen: 'Gara incredibile'. Perez: 'Max super, doppietta importante' #F1 #BelgianGP #Verstappen #Perez https://t.co… - TerrinoniL : F1 Gp Belgio, Verstappen senza rivali: in 12 giri da 14esimo a primo, trionfo e doppietta Red Bull - Il Fatto Quoti… -