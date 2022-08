Elezioni | tra noi giovani vincerà l’astensionismo | ci serve un posto ai tavoli decisionali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 agosto 2022) di Federico Lobuono* Il 25 settembre, per la prima volta, itra i 18 e i 25 anni potranno votare anche per l’elezione del Senato. Le previsioni sulla partecipazionele al voto sono tutt’altro che incoraggianti. Dati alla mano, alle ultimepolitiche la percentuale di astensionismo ha raggiunto il 30% nella fascia tra i 18 e i 30 anni. Guardando alle Europee del 2019, solo un under 30 su due è andato a votare. Ma perché un giovane sceglie di astenersi dalla vita politica del proprio Paese? Le ragioni sono molteplici. In questi giorni, i partiti pubblicano i loro programmi elettorali e le proposte che riguardano Millennials e Generazione Z scarseggiano. I pochi punti programmatici presenti sono perlopiù avanzati da adulti convinti di saper interpretare i bisogni dei ragazzi. Non poter essere parte attiva nella ...