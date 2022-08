Doppietta Red Bull in Belgio, Verstappen precede Perez e Sainz (Di domenica 28 agosto 2022) SPA (Belgio) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Dopo la rimonta in Ungheria, l'olandese della Red Bull si ripete sul circuito di Spa e, nonostante partisse dalla quattordicesima posizione, domina la gara incrementando il suo vantaggio in classifica generale. Sul podio anche Sergio Perez (Red Bull), secondo, e Carlos Sainz (Ferrari), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes) davanti a Fernando Alonso (Alpine). Sesto uno sfortunato Charles Leclerc, costretto a fermarsi dopo pochi giri – a causa di una visiera a strappo incastrata nei freni della sua Ferrari – ed a stravolgere la sua strategia. Come se non bastasse, il monegasco è stato penalizzato di cinque secondi al termine della gara per aver superato i limiti di velocità ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) SPA () (ITALPRESS) – Maxvince il Gran Premio delin Formula 1. Dopo la rimonta in Ungheria, l'olandese della Redsi ripete sul circuito di Spa e, nonostante partisse dalla quattordicesima posizione, domina la gara incrementando il suo vantaggio in classifica generale. Sul podio anche Sergio(Red), secondo, e Carlos(Ferrari), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes) davanti a Fernando Alonso (Alpine). Sesto uno sfortunato Charles Leclerc, costretto a fermarsi dopo pochi giri – a causa di una visiera a strappo incastrata nei freni della sua Ferrari – ed a stravolgere la sua strategia. Come se non bastasse, il monegasco è stato penalizzato di cinque secondi al termine della gara per aver superato i limiti di velocità ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Verstappen vince il #BelgianGP dopo una strepitosa rimonta e si lancia verso il titolo. Perez alle spalle di Max per la doppie… - Tele_Nicosia : Doppietta Red Bull in Belgio, Verstappen precede Perez e Sainz - ZerounoTv : Doppietta Red Bull in Belgio, Verstappen precede Perez e Sainz - ledicoladelsud : Doppietta Red Bull in Belgio, Verstappen precede Perez e Sainz - MasterblogBo : SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Dopo la rimonta in Ungheria… -