De Giovanni boccia Ronaldo al Napoli: "Non mi entusiasma, Simeone mi appassiona di più" (Di domenica 28 agosto 2022) La notizia relativa al possibile arrivo di Ronaldo al Napoli ha scosso il calciomercato azzurro nelle ultime ore. Come confermato nella serata di ieri, l'affare è possibile ad una condizione: il Manchester United deve offrire almeno 100 milioni per Osimhen e pagare quasi interamente un anno di ingaggio di CR7. Il manager del portoghese, Jorge Mendes, sta lavorando per convincere i Red Devils ad un simile sforzo. La tifoseria resta però divisa fra chi vorrebbe un simile fuoriclasse a Napoli e chi non vorrebbe rinunciare ad Osimhen, temendo che la personalità di Cr7 possa mettere in pericolo gli equilibri della squadra. Foto: Getty Images- Cristiano Ronaldo De Giovanni: "L'arrivo di Raspadori un indizio dell'addio di Osimhen" Ha provato a dire la sua su questa situazione un illustre tifoso ...

