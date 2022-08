Covid, rientro in classe 2022: VADEMECUM Ministero con le indicazioni per Dirigenti Scolastici (Di domenica 28 agosto 2022) Il Ministero ha approntato un VADEMECUM illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 agosto 2022) Ilha approntato unillustrativo delle note tecniche concernenti lefinalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico-2023. L'articolo .

repubblica : Mascherine, Green Pass e isolamento dei positivi: le regole anti Covid da non dimenticare al rientro dalle vacanze - orizzontescuola : Covid, rientro in classe 2022: VADEMECUM Ministero con le indicazioni per Dirigenti Scolastici - ProDocente : Rientro a scuola. Se il protocollo anti Covid dell’Iss è debole, alcuni dirigenti provvedono a stilarne uno nuovo,… - TecnicaScuola : Rientro a scuola. Se il protocollo anti Covid dell’Iss è debole, alcuni dirigenti provvedono a stilarne uno nuovo,… - lodisa48 : RT @BarilliElena: @istsupsan @MIsocialTW @MinisteroSalute @regioni_it Buongiorno, trasmetto la circolare con le indicazioni anti covid per… -