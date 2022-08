Covid, lo studio: “Le nuove varianti potrebbero emergere non dai contagi, ma dall’evoluzione del virus nei malati cronici” (Di domenica 28 agosto 2022) La prossima variante del Covid in grado di sconvolgere nuovamente le nostre vite potrebbe non essere il frutto dell’alto numero dei contagi, piuttosto dell’evoluzione del virus in un malato cronico. Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Virology da un team di ricerca della statunitense Emory University e della britannica Università di Oxford alcune delle varianti di coronavirus che hanno destato maggiore preoccupazione dal punto di vista epidemiologico sono emerse come risultato di infezioni croniche a lungo termine da Covid in persone immunodepresse o comunque con un organismo incapace di eliminare il virus. “Invece di evolvere dalle catene di trasmissione in centinaia di milioni di persone, i nostri risultati mostrano che queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) La prossima variante delin grado di sconvolgere nuovamente le nostre vite potrebbe non essere il frutto dell’alto numero dei, piuttosto dell’evoluzione delin un malato cronico. Secondo unopubblicato su Frontiers in Virology da un team di ricerca della statunitense Emory University e della britannica Università di Oxford alcune delledi coronache hanno destato maggiore preoccupazione dal punto di vista epidemiologico sono emerse come risultato di infezioni croniche a lungo termine dain persone immunodepresse o comunque con un organismo incapace di eliminare il. “Invece di evolvere dalle catene di trasmissione in centinaia di milioni di persone, i nostri risultati mostrano che queste ...

