Classifica Mondiale piloti F1 2022: Verstappen allunga, Leclerc terzo a -98 (Di domenica 28 agosto 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 284 2. Sergio Perez (Red Bull) 191 3. Charles Leclerc (Ferrari) 186 4. Carlos Sainz (Ferrari) 171 5. George Russell (Mercedes) 170 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 146 7. Lando Norris (McLaren) 76 8. Esteban Ocon (Alpine) 64 9. Fernando Alonso (Alpine) 51 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 18 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Lance Stroll (Aston Martin) 4 19. Alexander Albon (Williams) 4 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0

alItayweII : IL PRO-LIFE MISOGINO HA SUPERATO CHARLES NELLA CLASSIFICA MONDIALE?? io non ce la posso fare - _mattiafuse_ : RT @maliduck: non so cosa sia peggio: 1-2 red bull con perez che supera charles nella classifica mondiale e l'ennesima strategia discutibi… - maliduck : non so cosa sia peggio: 1-2 red bull con perez che supera charles nella classifica mondiale e l'ennesima strategia… - Lupodicampagna : #skysportf1 dite presto la classifica mondiale piloti e costruttori a termine gara! - nnsonokekka : @matteomarrali2 il predestinato sempre perfetto motivo per cui è primo in classifica e vincerà il mondiale -