Andrea Zenga | serata a sorpresa | “A volte ritornano”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 28 agosto 2022) Il fidanzato di Rosalinda Cannavò torna in discoteca: laspeciale diUn bel salto nel passato si è consumato ieri sera per. Il figlio dello storico ex portiere dell’Inter Walter infatti si è recato in una discoteca, lo Shada Beach Club, dove ha trascorso unadiversa dalle altre, non lontano da casa sua, visto che nei giorni scorsi il figlio d’arte si è recato ad Osimo con la fidanzata Rosalinda Cannavò che ha raccontato sui social il viaggio. Nonostante la giovanissima età era ormai diverso tempo chenon rimetteva piede in un locale simile. Nessuna testimonianza via social da parte di Rosalinda almeno per adesso, visto che la ex concorrente del GF Vip è assente da Instagram praticamente da un giorno. LEGGI ANCHE: ...