WTA Cleveland 2022 | la finale sarà Sasnovich-Samsonova

(Di sabato 27 agosto 2022) Si è conclusa nella notte la penultima giornata del WTA 250 di. Sul cemento statunitense si sono disputate oggi le due semifinali e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati finali. Nel primo match è arrivato il successo di Liudmila. La russa ha dominato nella sfida contro l’americana Bernarda Pera e ha chiuso l’incontro con un netto 6-1 6-2 a suo favore in appena 54 minuti. La classe 1998 ha così conquistato l’accesso per la sua terzain carriera dopo quelle di Berlino 2019 e Cincinnati 2021 (entrambe vinte). US Open: forfait di Hugo Dellien, Matteo Berrettini giocherà con un qualificato o un lucky loser Nell’altra semiha invece trovato il successo Aliaksandra(testa di serie n.7): la bielorussa ha battuto ...

OA Sport

