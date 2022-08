Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 12:10 (Di sabato 27 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio voi il prezzo del gas l’emergenza energetiche al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionamenti con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori se alle elezioni il centro-destra si affermasse Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi i miei Come premi era ferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale per favorire la destra lupi ribatte il segretario del PD scredita l’Italia Di Maio parente invece una guerra economica in caso di una vittoria della Destra andiamo in Piemonte 2 mountain bike Air sono stati trovati senza vita fra le montagne delle Torinese uno dei due dei due striale Alberto Balocco 56 anni titolare amministratore ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio voi il prezzo del gas l’emergenza energetiche al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionamenti con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori se alle elezioni il centro-destra si affermasse Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi i miei Come premi era ferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale per favorire la destra lupi ribatte il segretario del PD scredita l’Italia Di Maio parente invece una guerra economica in caso di una vittoria della Destra andiamo in Piemonte 2 mountain bike Air sono stati trovati senza vita fra le montagne delle Torinese uno dei due dei due striale Alberto Balocco 56 anni titolare amministratore ...

