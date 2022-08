Ultime Notizie – F1 Gp Belgio, la Ferrari di Sainz in pole davanti a Perez (Di sabato 27 agosto 2022) Max Verstappen con la Red Bull è il più veloce in 1’43?665 nelle qualifiche del Gp del Belgio a Spa, ma a partire dalla pole sarà la Ferrari di Carlos Sainz (1’44?297), a causa della penalità inflitta all’olandese, campione del mondo in carica e leader iridato. Al fianco dello spagnolo partirà l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez (1’44?462). In seconda fila scatteranno lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’45?368) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’45?503). Quarto tempo per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1’44?553) che partirà però 16°, subito dietro a Verstappen, sempre a causa di una penalizzazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) Max Verstappen con la Red Bull è il più veloce in 1’43?665 nelle qualifiche del Gp dela Spa, ma a partire dallasarà ladi Carlos(1’44?297), a causa della penalità inflitta all’olandese, campione del mondo in carica e leader iridato. Al fianco dello spagnolo partirà l’altra Red Bull del messicano Sergio(1’44?462). In seconda fila scatteranno lo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso (1’45?368) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’45?503). Quarto tempo per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1’44?553) che partirà però 16°, subito dietro a Verstappen, sempre a causa di una penalizzazione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

