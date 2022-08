Tre ragazzi colpiti da un fulmine sul Gran Sasso, uno è in gravissime condizioni (Di sabato 27 agosto 2022) Gli escursionisti, recuperati da un elicottero del 118, hanno tra i 25 e i 30 anni. Piloti e verricellisti hanno affrontato il nubifragio per metterli in salvo Leggi su lastampa (Di sabato 27 agosto 2022) Gli escursionisti, recuperati da un elicottero del 118, hanno tra i 25 e i 30 anni. Piloti e verricellisti hanno affrontato il nubifragio per metterli in salvo

