Putin offre sovvenzioni ai rifugiati dall' Ucraina

(Di sabato 27 agosto 2022) Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto per concederemensili e pagamenti una tantum alle persone che si trasferisco in Russia. Lo riporta l'agenzia Tass. ...

Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per concedere sovvenzioni mensili e pagamenti una tantum alle persone che si trasferisco in Russia dall'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Tass. Alcune categorie di persone, ...