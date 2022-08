Più che parlare del ruolo di Draghi-garante, si segua la sua agenda (Di sabato 27 agosto 2022) Al direttore - Breve racconto allegorico della politica nella diciottesima legislatura: “Mi viene incontro un anziano generico, che da anni, in questa rinascita storico-biblico-mitologica della nostra cinematografia, passa da un film all’altro senza nemmeno cambiarsi il trucco. E’ un saggio a Tebe, un arconte ad Atene, un consigliere alla corte dei faraoni, un sacerdote a Babilonia. A Creta è un guardiano del labirinto, nell’Olimpo è Saturno, in Galilea un apostolo. Mi chiede un piccolo prestito. “Non stai lavorando?”, gli domando. Allarga le braccia, desolato: “Dovrei fare un senatore, ma a settembre!” (Ennio Flaiano, “La solitudine del satiro”). Michele Magno Al direttore - “Non sono Giorgia”, dichiara la leader di +Europa Emma Bonino. Alla ricerca di una identità nella non-identità. Alcuni suoi compagni parlano all’unisono di “unità antifascista”. La politica identitaria è cara ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 27 agosto 2022) Al direttore - Breve racconto allegorico della politica nella diciottesima legislatura: “Mi viene incontro un anziano generico, che da anni, in questa rinascita storico-biblico-mitologica della nostra cinematografia, passa da un film all’altro senza nemmeno cambiarsi il trucco. E’ un saggio a Tebe, un arconte ad Atene, un consigliere alla corte dei faraoni, un sacerdote a Babilonia. A Creta è un guardiano del labirinto, nell’Olimpo è Saturno, in Galilea un apostolo. Mi chiede un piccolo prestito. “Non stai lavorando?”, gli domando. Allarga le braccia, desolato: “Dovrei fare un senatore, ma a settembre!” (Ennio Flaiano, “La solitudine del satiro”). Michele Magno Al direttore - “Non sono Giorgia”, dichiara la leader di +Europa Emma Bonino. Alla ricerca di una identità nella non-identità. Alcuni suoi compagni parlano all’unisono di “unità antifascista”. La politica identitaria è cara ...

