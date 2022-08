L’Équipe – Trasferimenti | Tino Kadewere OL sarà ceduto in prestito al Maiorca

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-27 16:12:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Lucas Paqueta non dovrebbe essere l’unico assente, domenica a Reims, per trasferimento.è infatti atteso durante la giornata aper essereinper un anno dall’OL. L’attaccante dello Zimbabwe (26, sotto contratto fino a giugno 2024) ha preferito l’offerta del club di Clément Grenier a quella del Real Valladolid, che lo ambiva. Un’opzione call di circa 10 milioni di euro Lo Strasburgo aveva anche segnato un vantaggio molto serio in caso di partenza di Ludovic Ajorque e quest’estate ha mantenuto contatti quasi quotidiani con l’entourage del giocatore, ma il centravanti della Reunion, che ha un buono d’uscita, non ha ...