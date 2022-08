Lato B: tra le celeb è gara di like a chi lo ha più tonico (Di sabato 27 agosto 2022) Un tempo i paparazzi dovevano fare carte false per immortalare il Lato B di una celeb in spiaggia. Oggi non è più così. Sui social è, infatti, gara di scatti per così dire “artistici”. E non solo in bikini. Cantanti e influencer come Anitta, Megan Thee Stallion e Chiara Ferragni sono state arruolate dalla casa di moda Mugler per mostrare un nuovo modello di jeans decisamente provocatorio, con la stoffa – poca – che copre inguine e cosce, lasciando però scoperte gambe e glutei. Una volta indossati, il selfie di spalle è d’obbligo! Leggi su amica (Di sabato 27 agosto 2022) Un tempo i paparazzi dovevano fare carte false per immortalare ilB di unain spiaggia. Oggi non è più così. Sui social è, infatti,di scatti per così dire “artistici”. E non solo in bikini. Cantanti e influencer come Anitta, Megan Thee Stallion e Chiara Ferragni sono state arruolate dalla casa di moda Mugler per mostrare un nuovo modello di jeans decisamente provocatorio, con la stoffa – poca – che copre inguine e cosce, lasciando però scoperte gambe e glutei. Una volta indossati, il selfie di spalle è d’obbligo!

gmpiglets : @Federico_FR24 @ilducabianco77 @semino14 Vero, Denzel è fondamentale nel dare ampiezza e prendere il fondo, dal suo… - sonostressata2 : RT @_EdiFe_: Lato positivissimo rivedremo Mattia Ballare tra pochissimo - btkicio : Il lato positivo è che tra poco saremo costretti a mangiare 'Ze Bugs' ed il frigorifero non ci servirà più ???????? - BouchMillaTre : @DaiDea7 @AlexFerragosti @MVilaAcademy 1)Esattamente, i tifosi su internet non hanno pazienza, mi ricordo come vole… - passionescatto : @b090706 Da un lato vorrebbe uomini per i lavori manuali e poi li colloca tra ingegneri e professionisti. In pratic… -