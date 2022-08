Juventus-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di sabato 27 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Roma, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023. Super sfida già ricca di tensione, visto che i bianconeri sono nell’occhio del ciclone per il passo falso di Marassi e i giallorossi, in vetta alla classifica, fanno i conti con gli infortuni. E’ il grande ritorno di Dybala da avversario, appuntamento alle ore 18.30 di sabato 27 agosto, chi vincerà? Juventus-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la terza giornata di. Super sfida già ricca di tensione, visto che i bianconeri sono nell’occhio del ciclone per il passo falso di Marassi e i giallorossi, in vetta alla classifica, fanno i conti con gli infortuni. E’ il grande ritorno di Dybala da avversario, appuntamento alle ore 18.30 di sabato 27 agosto, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini. SportFace.

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - MarcoTroiano8 : RT @CilentoRossone1: Si ritorna in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Partita importante anche per via degli scontri dire… - ChiccoParigi : RT @facciacalcio: Roberto Pruzzo e Paolo Rossi durante una sfida tra Juventus e Roma -