Juve - Roma e il ' Dybala - Day' | applausi e qualche fischio dai tifosi bianconeri

juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - 1987_Lorenza : RT @Paolo_Bargiggia: Continuate ad esaltare il calcio di Allegri, mi raccomando! Juve/Roma. - beacolombo_bc : Primo tempo gestito molto molto bene, al di fuori del gol, che secondo me era regolare, belle azioni. Nel secondo c… -

... a Torino laresiste a un inizio complicato e grazie alle mosse di Mourinho rimette in piedi ... A testa alta, di carattere, contro unaasciugata nel talento dagli infortuni e incapace di ...Danilo centrale e Miretti a metà campo sono le scelte giuste che cambiano volto allasubito schiacciata, risultato troppo stretto per quanto visto in campo e infatti al primo errore la ...Al termine del match. Juve Roma 1-0: risultato e tabellino. Rete: 2' Vlahovic. Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, ...Juventus che si porta così a 5 punti, mentre la Roma sale a quota 7. Palma del migliore in campo che va a Vlahovic per la prodezza balistica. Vittoria in trasferta per il Torino che dopo tre ...