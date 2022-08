I tifosi della Lazio sbeffeggiano Totti con uno striscione per Ilary Blasi (Di sabato 27 agosto 2022) Sarà un anno molto duro quello che aspetta Francesco Totti, anche nel mondo dello sport e un piccolo assaggio è arrivato ieri, dal suo stadio, anche se, in veste bianco azzurra. Terzo turno di campionato e grande attesa per il big match che ha visto Inter e Lazio protagoniste. Difficilmente però Totti, avrebbe pensato di essere a sua volta protagonista, anche se in realtà, il messaggio mostrato sugli spalti, era per Ilary Blasi. Approfittando della separazione di Ilary e Totti, i tifosi laziali hanno deciso di ricordare alla conduttrice, il suo passato da tifosa ma non da tifosa della Roma…Nella capitale infatti si vocifera che la Blasi, prima di incontrare Totti, tifasse per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 agosto 2022) Sarà un anno molto duro quello che aspetta Francesco, anche nel mondo dello sport e un piccolo assaggio è arrivato ieri, dal suo stadio, anche se, in veste bianco azzurra. Terzo turno di campionato e grande attesa per il big match che ha visto Inter eprotagoniste. Difficilmente però, avrebbe pensato di essere a sua volta protagonista, anche se in realtà, il messaggio mostrato sugli spalti, era per. Approfittandoseparazione di, ilaziali hanno deciso di ricordare alla conduttrice, il suo passato da tifosa ma non da tifosaRoma…Nella capitale infatti si vocifera che la, prima di incontrare, tifasse per la ...

