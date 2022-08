Giulia Salemi, la camicia si apre: non poteva non accadere questo (Di sabato 27 agosto 2022) Con le sue foto pubblicate su Instagram riesce a far impazzire il popolo del web; non si può restare impassibile davanti a Giulia Salemi. Iniziamo con una curiosità legata alla carriera professionale di Giulia Salemi; come annunciato da lei stessa, in un post Instagram, è uscita la collezione (in collaborazione con il noto marchio Breil) “My Lucky Collection“. Il nome deriva dal suo rapporto con le questioni relative all’energia positiva. InstagramDal punto di vista professionale vanno menzionate diverse esperienze come, ad esempio, quella a Stand Up! Comici in prova dove ha cercato di imparare, grazie agli insegnamenti di professionisti del settore, i segreti della vera comicità. La ricordiamo anche a Back To School, il programma dove i personaggi famosi vengono aiutati, con l’obiettivo di superare l’esame di quinta ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Con le sue foto pubblicate su Instagram riesce a far impazzire il popolo del web; non si può restare impassibile davanti a. Iniziamo con una curiosità legata alla carriera professionale di; come annunciato da lei stessa, in un post Instagram, è uscita la collezione (in collaborazione con il noto marchio Breil) “My Lucky Collection“. Il nome deriva dal suo rapporto con le questioni relative all’energia positiva. InstagramDal punto di vista professionale vanno menzionate diverse esperienze come, ad esempio, quella a Stand Up! Comici in prova dove ha cercato di imparare, grazie agli insegnamenti di professionisti del settore, i segreti della vera comicità. La ricordiamo anche a Back To School, il programma dove i personaggi famosi vengono aiutati, con l’obiettivo di superare l’esame di quinta ...

