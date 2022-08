Gazzetta | se il Napoli non riuscirà a ingaggiare Navas entro il primo settembre | lo farà a gennaio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 agosto 2022) Se nona prenderlo in questa sessione di calciomercato, ilpunterà comunque su. Lo scrive ladello Sport. “L’arrivo probabile del portiere Keylorsarà più o meno all’orario del gong di chiusura mercato. Questo perché solo se il Psg riconoscerà una buonuscita corposa al costaricano, questi accetterà di partire (anche se la soluzione azzurra è gradita). Il diesse Cristiano Giuntoli deve aspettare questa soluzione perché non ha la forza economica per pareggiare un contratto d’oro come quello dell’americano: 9 milioni netti fino al 2024. La sensazione è che con pazienza anche questa operazione – la prova del nove, dopo i primi otto acquisti – andrà in porto. E la volontà delè quella di andare ...