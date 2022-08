Federica Pellegrini e Matteo Giunta finalmente sposi | il sí nella chiesa di San Zaccaria a Venezia

(Di sabato 27 agosto 2022) Ha percorso la lunga navata delladi San, a, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire sì a,...

fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio de… - Agenzia_Ansa : Il giorno del 'sì' per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Convoleranno a nozze nella chiesa di San Zaccaria a Ven… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Federica Pellegrini e Matteo con...Giunti a Venezia. #FedericaPellegrini #MatteoGiunti - ElfReloaded1 : RT @roberta5995: Ma vi ricordate quando un anno dopo il massacro per il quarto posto alle olimpiadi a Budapest 2017 Federica Pellegrini vin… -

Il grande giorno è finalmente arrivato., 34 anni , la "Divina" del nuoto e il suo allenatore Matteo Giunta, 40 anni , hanno detto sì. Lo hanno fatto in grande stile nella chiesa di San Zaccaria a Venezi a. Una cerimonia ...Ha percorso la lunga navata della Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, con passo sicuro ma visibilmente emozionata al braccio del padre Roberto per dire sì a Matteo Giunta ., ha sposato nel pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto,il suo allenatore nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea , don Antonio ...Nella splendida cornice di Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si son detti 'sì'. I particolari del matrimonio con 160 invitati.Federica Pellegrini arriva sorridente alla chiesa di San Zaccaria, a poca distanza da Piazza San Marco, accompagnata da cinque damigelle che le tengono su lo strascico. Al termine della serata, ...