Energia | Conte | “Subito in Parlamento per interventi massicci”

ROMA – "Più 711 euro a famiglia: questa, secondo Codacons, è la stangata di autunno che si abbatterà sui cittadini, schiacciati da bollette e spesa alimentare. Non siamo disposti a far ricadere sulla testa delle persone i ritardi accumulati su tetto al prezzo del gas, scostamento di bilancio, tassazione su extraprofitti ben più efficace, taglio Iva sui beni alimentari". Lo scrive il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. "Quando abbiamo alzato la voce con il Governo, già 6 mesi fa, per un piano straordinario di interventi – aggiunge – ci sono piovute addosso accuse di tutti i tipi. Nel migliore dei casi eravamo i disturbatori che creano 'fibrillazioni' nella placida armonia dell'equilibrio di governo. Ma il mandato del M5s non è mai stato chiudere gli occhi e 'non disturbare' l'osannato Governo dei migliori. Il nostro mandato è sempre ..."

