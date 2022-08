Elezioni: Salvini, 'rdc va lasciato solo a chi non può lavorare, stop privilegi' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sul reddito di cittadinanza noi siamo per lasciarlo a chi non può lavorare -minorenni, disabili, anziani pensionati- ma se qualcuno prende dei soldi pubblici da 2-3 anni e rifiuta il posto di lavoro deve perdere qualsiasi privilegio. Questo è per rispetto a chi si è alzato questa mattina alle 6 per venire in spiaggia a lavorare. Il lavoro è sacro". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in comizio a Barletta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sul reddito di cittadinanza noi siamo per lasciarlo a chi non può-minorenni, disabili, anziani pensionati- ma se qualcuno prende dei soldi pubblici da 2-3 anni e rifiuta il posto di lavoro deve perdere qualsiasio. Questo è per rispetto a chi si è alzato questa mattina alle 6 per venire in spiaggia a. Il lavoro è sacro". Così il leader della Lega Matteo, in comizio a Barletta.

