Elezioni 2022, Berlusconi: “Con centrodestra nucleare pulito” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – ”L’astensione è il vero pericolo della democrazia”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al telefono con la kermesse di ‘Affaritaliani.it’. “Non andare a votare significa rinunciare all’unica arma che si ha per cambiare le cose”. ”Quello che fanno gli uomini e le donne di Forza Italia ha sempre la mia regia…” aggiunge Berlusconi rivendicando le scelte finali sulla gestione del suo partito e ribadendo di essere in campo ”al servizio del Paese”. IL PROGRAMMA – “E’ necessario che dal primo giorno il nuovo governo di centrodestra realizzi come priorità assoluta gli obiettivi del nostro programma, che la sinistra ha bloccato per tutti questi anni: i termovalorizzatori, i rigassificatori, le trivellazioni, gli impianti per le energie alternative e il rilancio del nucleare pulito”. ”Ho visto che ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – ”L’astensione è il vero pericolo della democrazia”. Lo ha detto Silvioal telefono con la kermesse di ‘Affaritaliani.it’. “Non andare a votare significa rinunciare all’unica arma che si ha per cambiare le cose”. ”Quello che fanno gli uomini e le donne di Forza Italia ha sempre la mia regia…” aggiungerivendicando le scelte finali sulla gestione del suo partito e ribadendo di essere in campo ”al servizio del Paese”. IL PROGRAMMA – “E’ necessario che dal primo giorno il nuovo governo direalizzi come priorità assoluta gli obiettivi del nostro programma, che la sinistra ha bloccato per tutti questi anni: i termovalorizzatori, i rigassificatori, le trivellazioni, gli impianti per le energie alternative e il rilancio del”. ”Ho visto che ...

