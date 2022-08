Biglietti Lazio-Feyenoord Europa League: prezzi e dove acquistarli (Di sabato 27 agosto 2022) La Lazio comincerà il proprio cammino europeo contro il Feyenoord. I biancocelesti ospiteranno la squadra più temibile del proprio girone allo stadio Olimpico: il match si disputerà giovedì 8 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà cinque giorni dopo il match contro il Napoli che si disputerà allo stadio Olimpico sabato 3 settembre alle ore 20.45, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. La Lazio è inserita nel girone F di Europa League con Feyenoord, Sturm Graz e Midtylland e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di giocare un girone senza sbavature (passa solo la prima mentre la seconda giocherà i sedicesimi). Proprio per questo i tifosi biancocelesti non vogliono mancare a questo primo grandissimo ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Lacomincerà il proprio cammino europeo contro il. I biancocelesti ospiteranno la squadra più temibile del proprio girone allo stadio Olimpico: il match si disputerà giovedì 8 settembre con fischio d’inizio fissato per le ore 21. La partita arriverà cinque giorni dopo il match contro il Napoli che si disputerà allo stadio Olimpico sabato 3 settembre alle ore 20.45, per un tour de force che si protrarrà sino alla sosta per i Mondiali in Qatar. Laè inserita nel girone F dicon, Sturm Graz e Midtylland e per passare agli ottavi di finale ha bisogno di giocare un girone senza sbavature (passa solo la prima mentre la seconda giocherà i sedicesimi). Proprio per questo i tifosi biancocelesti non vogliono mancare a questo primo grandissimo ...

