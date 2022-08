Berlusconi | “Arbitro Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto” | VIDEO

marcoconterio : ?? Silvio #Berlusconi contro l'arbitro Di Bello dopo #MonzaUdinese 'Gli altri erano in 12, c'era l'arbitro con lor… - sportmediaset : Berlusconi: 'Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto, l'Udinese in 12' #berlusconi #dibello #monzaudinese… - UnioneSarda : #MonzaUdinese, #Berlusconi: “Arbitro scandaloso. Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto” - RiccardoLuppino : RT @franvanni: “L’Udinese giocava in 12 perché con loro c’era anche l’arbitro. Come si chiama? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto” #Be… - mazzarellantoni : @Umanisti40 @GiorgiaMeloni @berlusconi @matteosalvinimi Si ! Lui è l'arbitro non puoi essere eletto perché piace a… -

Così il patron del Monza Silviocontro l'Di Bello, dopo il match perso 2 - 1 in casa dai brianzoli contro l'Udinese nella terza giornata della Serie A. Per i lombardi è la terza ...Non piace a tutti, chiedere a Mourinho per conferma, ma l'Di Bello di Brindisi meritava davvero tutte le critiche che gli ha rivolto Silviodopo il ko del Monza con l'Udinese, terza sconfitta di fila per i neopromossi brianzoliSilvio Berlusconi liquida con una battuta la terza sconfitta in altrettante partite del suo Monza in campionato. Ieri la squadra brianzola, con il leader di Forza Italia e Adriano Galliani in tribuna, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...