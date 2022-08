Zoff il portiere del Napoli nell’unico precedente con l’Ajax: «C’era la neve e il campo ghiacciato» (Di venerdì 26 agosto 2022) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Dino Zoff. Gli viene chiesto dell’Ajax, visto che il Napoli affronterà i lancieri in Champions e che l’unico precedente risale al 1969. In porta C’era proprio l’ex portiere friulano. Faceva freddo, si giocava con le calzamaglie. «Mi ricordo benissimo. Abbiam rimandato di una settimana la partita, C’era la neve ed il campo ghiacciato. Credo che sia stata una delle prime partite di Cruijff» A Zoff viene chiesto dell’arrivo di Navas. «Mi sembra anomalo che il Napoli voglia prendere un altro portiere avendone già tre, che sono tanti. Però il Napoli, se prende Navas, avrà le sue ragioni. 35 anni? Io ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) A Radio Kiss Kissè intervenuto Dino. Gli viene chiesto del, visto che ilaffronterà i lancieri in Champions e che l’unicorisale al 1969. In portaproprio l’exfriulano. Faceva freddo, si giocava con le calzamaglie. «Mi ricordo benissimo. Abbiam rimandato di una settimana la partita,laed il. Credo che sia stata una delle prime partite di Cruijff» Aviene chiesto dell’arrivo di Navas. «Mi sembra anomalo che ilvoglia prendere un altroavendone già tre, che sono tanti. Però il, se prende Navas, avrà le sue ragioni. 35 anni? Io ...

napolista : #Zoff il portiere del #Napoli nell’unico precedente con l’#Ajax: «C’era la neve e il campo ghiacciato» A Kkn. «Cre… - NandoArm8 : Terracciano come Zoff citazione chiaramente rubata a Marianella però non ci sono altri termini di paragone per la b… - HeadOfStocazzo : AGAHHAHAHAHAGAHAGAHAGA leggo di gente che si ostina a negare il fatto che #Navas sarebbe il miglior portiere della… - MarcantonioCec1 : @Torrenapoli1 Una domanda: c'è proprio bisogno di un primo portiere,Meret,con Sirigu che fa da chioccia,lo vedo ben… - raffaelejosesti : @LucGaudi Assolutamente,il top era Tacconi..il portiere. Diciamo che Zoff creò un bel gruppo. -