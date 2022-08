Toro con le corna in fiamme uccide un ragazzo di 24 anni | la tragedia durante la festa del patrono

(Di venerdì 26 agosto 2022) Adrian Martinez Fernandez, 24, è stato into a morteunanella città di Vallarda. Siamo nella provincia di Valencia dove si stava tenendo ladel santo, domenica 21 agosto. L’usanza vuole che un “embolado”, cioè uncon lein, sia lanciato per le vie della città. Il 24enne è stato into mentre cercava di fuggire, davanti agli occhi terrorizzati dei presenti che si erano riparati dietro le transenne. Fernandez è stato portato in ospedale ma le sue condizioni sono subito apparse disperate: il, inndolo, ha perforato la milza e il 24enne è morto poco dopo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

