Texas, la siccità fa riemergere tracce di dinosauri di 113 milioni di anni fa (Di venerdì 26 agosto 2022) Il cambiamento climatico non smette di sconvolgere, in seguito al caldo torrido di quest’estate la troppa siccità derivante dalla scarsità di piogge ha fatto riemergere in Texas alcune tracce di dinosauri finora sconosciute. Le impronte ritrovate si pensa possano appartenere ad un arcantosauro, un teropode alto 5 metri dal peso di più di 6 tonnellate, vissuto nel Cretaceo inferiore, circa 113 milioni di anni fa. Il ritrovamento nelle ultime settimane, quando il fiume si è prosciugato quasi completamente nell’area del Dinosaur Valley State Park a Glen Rose. Un video, pubblicato la scorsa settimana da un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene il parco, mostra le tracce scoperte nel letto calcareo del fiume. “Con la pioggia annunciata ... Leggi su zon (Di venerdì 26 agosto 2022) Il cambiamento climatico non smette di sconvolgere, in seguito al caldo torrido di quest’estate la troppaderivante dalla scarsità di piogge ha fattoinalcunedifinora sconosciute. Le impronte ritrovate si pensa possano appartenere ad un arcantosauro, un teropode alto 5 metri dal peso di più di 6 tonnellate, vissuto nel Cretaceo inferiore, circa 113difa. Il ritrovamento nelle ultime settimane, quando il fiume si è prosciugato quasi completamente nell’area del Dinosaur Valley State Park a Glen Rose. Un video, pubblicato la scorsa settimana da un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene il parco, mostra lescoperte nel letto calcareo del fiume. “Con la pioggia annunciata ...

