(Di venerdì 26 agosto 2022). Le compagnia low cost hanno davvero rivoluzionato il modo di viaggiare ed esteso le possibilità di volo anche a chi, qualche tempo prima, di prendere l’aereo proprio non poteva permetterselo. Compagnie aeree comee altre note, sono riuscite ad imporsi e grazie ai quei famosi biglietti a prezzi bassissimi, milioni di persone sono riuscite a coronare il sogno di viaggiare e spostarsi., nuove notizie ma nulla di incoraggiante Ormai la maggior parte degli italiani ha usufruito almeno di una volta dei biglietti a 9,99 euro per raggiungere una meta desiderata. Dopo la pandemia da Coronavirus, però, qualcosa è cambiato. E in peggio. Non solo i prezzi deisonoti tanto, e lo dimostrano anche gli ultimi dati sui prezzi imposti dalle compagnie aeree, ma anche alcuni ...

Ryanair aumenta i costi e taglia i voli: eliminate alcune rotte dall'Italia dall'autunno, ecco quali

L'estate è per eccellenza il momento in cui il numero di passeggeri aumenta vertiginosamente sia in ... ma insieme a lei si possono citare anche altre compagnie come KLM o Lufthansa. Lufthansa ha già aumentato il costo dei biglietti: quanto costeranno adesso. È stato Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, a dare la notizia nel corso del programma Today, in onda il giovedì ...