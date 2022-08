Paola Cerimele, morta l’attrice 48enne: stava rientrando a Roma assieme al compagno dopo una ‘rimpatriata’ con Castellitto (Di venerdì 26 agosto 2022) Paola Cerimele è morta. l’attrice aveva 48 anni. Lei e il fidanzato Raffaele Lombardi, attualmente in gravi condizioni, si trovavano a bordo della loro auto, una panda, sulla Trignina quando sono rimasti coinvolti in un incidente. Ieri 25 agosto, Cerimele stava rincasando a Roma dopo le vacanze. Qualche ora prima della tragedia, l’attrice aveva documentato sui suoi social la rimpatriata con Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, che non vedeva dai tempi del set di Non ti muovere. A corredo della foto del loro abbraccio, le parole dell’attrice: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: ‘Paola sei in Agnone?’ Rispondo: ‘Sì, a casa’. “Allora vieni subito al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)aveva 48 anni. Lei e il fidanzato Raffaele Lombardi, attualmente in gravi condizioni, si trovavano a bordo della loro auto, una panda, sulla Trignina quando sono rimasti coinvolti in un incidente. Ieri 25 agosto,rincasando ale vacanze. Qualche ora prima della tragedia,aveva documentato sui suoi social la rimpatriata con Sergioe Margaret Mazzantini, che non vedeva dai tempi del set di Non ti muovere. A corredo della foto del loro abbraccio, le parole del: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: ‘sei in Agnone?’ Rispondo: ‘Sì, a casa’. “Allora vieni subito al ...

Agenzia_Ansa : Incidente stradale in Molise, muore l'attrice Paola Cerimele. Aveva recitato in 'Non ti muovere' di Sergio Castelli… - FQMagazineit : Paola Cerimele, morta l’attrice 48enne: stava rientrando a Roma assieme al compagno dopo una ‘rimpatriata’ con Cast… - isNews_it : Scomparsa artista Paola Cerimele, il cordoglio delle istituzioni - sardum : Pobaraccia. Che la terra ti sia lieve - Dondolino72 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente stradale in Molise, muore l'attrice Paola Cerimele. Aveva recitato in 'Non ti muovere' di Sergio Castellitto #A… -