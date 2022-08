Pagelle Lazio-Inter 3-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di venerdì 26 agosto 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la terza giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i padroni di casa passano in vantaggio a fine primo tempo grazie al colpo di testa vincente di Felipe Anderson. Ad inizio ripresa la reazione dei nerazzurri: Lautaro Martinez con la zampata vincente trova il gol del pareggio e qualche minuto più tardi Dumfries ha la chance del 2-1. A spaccare la partita è Luis Alberto che con un destro impressionante la mette sotto l’incrocio e fa 2-1, in contropiede arriva anche la rete del definitivo 3-1 di Pedro. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (26’ st Hysaj sv), Patric 7, Romagnoli 7, ...

sportface2016 : #LuisAlberto e #Pedro cambiano la partita, #Lautaro non basta: le pagelle e i voti di #LazioInter - zazoomblog : Pagelle Lazio Inter: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Lazio #Inter: #all’intervallo - zazoomblog : Pagelle Lazio Inter: TOP e FLOP all’intervallo – VOTI - #Pagelle #Lazio #Inter: #all’intervallo - _gyomei__ : Pagelle anticipate Lazio-Inter oneste e non talebane: Handanovic ?????????????? Dambrosio 3,5 Skriniar 9 De Vrij ??… - manu_fuego99 : Pagelle anticipate Lazio-Inter: Provedel 6 Hysaj 0 Romagnoli 5 Patric 4 Marusic 5 Milinkovic 5,5 Vecino 1 Cataldi 1… -

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Inter Ledei protagonisti del match trae Inter, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo Felipe Anderson FLOP: al ......Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ...00 Verona PreMatch Roma Domenica 6 Novembre 2022 - 15:00 Roma PreMatchMercoledì 9 Novembre 2022 -... Pagelle Lazio Inter: TOP e FLOP del match - VOTI Cronaca, tabellino, top e flop del big match Lazio-Inter andato in scena allo stadio ‘Olimpico’ e valevole per la terza giornata di Serie A L’Inter parte con personalità facendo molto possesso palla, ...Lazio-Inter le pagelle e il tabellino della partita. Subito uno scontro diretto per Sarri ed Inzaghi alla terza giornata di campionato ...