One UI 5 stabile sui Samsung Galaxy S22: adesso sappiamo dirvi quando (Di venerdì 26 agosto 2022) La corsa della One UI 5.0 in forma stabile prosegue spedita, anche se c’è ancora un po’ da aspettare. Android 13, d’altro canto, è stato reso disponibile sui Google Pixel solo da poco tempo, ed è quindi legittimo che il produttore asiatico stia limando gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo anche nell’ambito dei propri device. Vi ricordiamo che i primi smartphone del colosso del Seul ad aver ricevuto la beta 1 sono stati i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra all’inizio del mese (lo stesso dicasi per i Samsung Galaxy S21 e S20), con la beta 2 disponibile proprio in queste ore, anche se per adesso non ancora nel nostro Paese. Non è difficile capire che, a questo punto, siano sempre più i proprietari dei top di gamma di casa Samsung a chiedersi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) La corsa della One UI 5.0 in formaprosegue spedita, anche se c’è ancora un po’ da aspettare. Android 13, d’altro canto, è stato reso disponibile sui Google Pixel solo da poco tempo, ed è quindi legittimo che il produttore asiatico stia limando gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo anche nell’ambito dei propri device. Vi ricordiamo che i primi smartphone del colosso del Seul ad aver ricevuto la beta 1 sono stati iS22, S22+ e S22 Ultra all’inizio del mese (lo stesso dicasi per iS21 e S20), con la beta 2 disponibile proprio in queste ore, anche se pernon ancora nel nostro Paese. Non è difficile capire che, a questo punto, siano sempre più i proprietari dei top di gamma di casaa chiedersi ...

HDblog : One UI 5 stabile, c'è una data: sui Galaxy S22 già a metà ottobre? - telodogratis : One UI 5 stabile, c’è una data: sui Galaxy S22 già a metà ottobre? - gigibeltrame : One UI 5 stabile, c'è una data: sui Galaxy S22 già a metà ottobre? #digilosofia - wwlovez : Comunque ieri c’erano meno biglietti in vendita ma ticket one era più veloce. Continuo a sostenere che come piattaf… - giocomeutente : quelle ragazze basse con i capelli lisci e soprattutto sani, con i genitori che si amano, un gruppo di amici, una m… -