Obbligo scolastico 3-18 anni, bocciata la proposta del Pd: Il 55% dice NO [ESITO SONDAGGIO] (Di venerdì 26 agosto 2022) Non entusiasma al popolo della scuola la proposta di rendere obbligatoria la frequenza scolastica dalla scuola dell'infanzia fino alla maturità. Si evince dall'ESITO del SONDAGGIO che Orizzonte Scuola ha condotto sui propri canali. L'articolo Obbligo scolastico 3-18 anni, bocciata la proposta del Pd: Il 55% dice NO ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) Non entusiasma al popolo della scuola ladi rendere obbligatoria la frequenza scolastica dalla scuola dell'infanzia fino alla maturità. Si evince dall'delche Orizzonte Scuola ha condotto sui propri canali. L'articolo3-18ladel Pd: Il 55%NO

Sbiki85 : RT @monacelt: Che senso ha portare l’obbligo scolastico a 18 anni (12 anni di scuola obbligatoria invece che 10) quando la scuola è nelle c… - Sbiki85 : RT @monacelt: Creiamo piuttosto VERO ciclo obbligo scolastico di 10 anni diviso in 5+5. ??No scuola media. ??No partizione tecnici vs lice… - SemiliaMichele : RT @monacelt: Che senso ha portare l’obbligo scolastico a 18 anni (12 anni di scuola obbligatoria invece che 10) quando la scuola è nelle c… - Ilmarchese15 : RT @intuslegens: Si scrive «allungamento dell'obbligo scolastico». Si legge «togliere i figli alle famiglie e affidarli a un Apparato che l… - manu_basta : @pdnetwork @EnricoLetta ci volete illuminare su quello che intendete fare? È questo il significato di… -