Morti colpiti da un fulmine nel Cuneese | una delle vittime è l' industriale Alberto Balocco

(Di venerdì 26 agosto 2022), 56 anni appena compiuti, amministratore delegato dell'omonima industria dolciaria di Fossano, nel, è morto nel pomeriggio di oggi in un drammatico incidente in montagna. ...

Un fulmine fatale. Tragedia in Val Chisone, lungo la strada tra Usseaux e Sestriere e che conduce all'Assietta. Due ciclisti sono morti dopo essere stati colpiti da un fulmine mentre pedalavano lungo una strada sterrata con le loro mountain bike. È l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare e amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria, uno dei due mountain biker morti sulla strada dell'Assietta (Torino) dopo essere stato colpito da un fulmine.