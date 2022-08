Lazio-Inter, Inzaghi: “Serviva più determinazione” (Di venerdì 26 agosto 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Lazio-Inter, match della terza giornata della Serie A L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 3 a 1 contro la Lazio, e valevole per la terza giornata della Serie A 22/23, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Si aspettava qualcosa in più dopo l’1-1? “Adesso siamo qui a commentare una sconfitta che brucia per come è venuta. La partita è stata equilibrata, combattuta contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, sull’1-1 abbiamo avuto l’occasione di Dumfries. Dovevamo metterci più cattiveria perché l’episodio venisse dalla nostra parte visto che queste partite si giocano sugli episodi”. Sul 2-1 l’Inter si è spenta? “Abbiamo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Simonenel post partita di, match della terza giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match perso per 3 a 1 contro la, e valevole per la terza giornata della Serie A 22/23, ha raccontato le sue impressioni sul match dell’Olimpico ai microfoni di DAZN. Si aspettava qualcosa in più dopo l’1-1? “Adesso siamo qui a commentare una sconfitta che brucia per come è venuta. La partita è stata equilibrata, combattuta contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, sull’1-1 abbiamo avuto l’occasione di Dumfries. Dovevamo metterci più cattiveria perché l’episodio venisse dalla nostra parte visto che queste partite si giocano sugli episodi”. Sul 2-1 l’si è spenta? “Abbiamo ...

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - Emmaculayte : RT @DottorLele: Buongiorno, venerdì c’è Lazio-Inter e fanculo al gemellaggio, son 20 anni che godo a rivedere ste immagini - BighiTheKid : @lupone47 Milan, Juve, Napoli, Inter, Lazio Non in quest’ordine -