Lazio, Gazzetta: “Dimenticato Inzaghi ora per i biancocelesti c’è Sarri” (Di venerdì 26 agosto 2022) Lazio, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Lazio ha cambiato davvero marcia con Sarri, mettendo un stop a Simeone. “La lenta metamorfosi All’inizio dello scorso campionato Sarri lo avevo detto fin troppo chiaramente: «Questo sarà un anno di transizione». Il problema, prima ancora della «Sarrizzazione» della Lazio, era proprio quello di «deInzaghizzarla». Non è stato facile, perché la squadra, pur essendoci stati 5-6 innesti, era rimasta sostanzialmente invariata, soprattutto negli uomini-chiave. Quella squadra ha provato a sposare subito il nuovo progetto, ma ha avuto una repentina crisi di rigetto. Al punto che le vittorie più importanti ottenute nei primi mesi della scorsa stagione (nel derby e contro l’avversario di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laha cambiato davvero marcia con, mettendo un stop a Simeone. “La lenta metamorfosi All’inizio dello scorso campionatolo avevo detto fin troppo chiaramente: «Questo sarà un anno di transizione». Il problema, prima ancora della «zzazione» della, era proprio quello di «dezzarla». Non è stato facile, perché la squadra, pur essendoci stati 5-6 innesti, era rimasta sostanzialmente invariata, soprattutto negli uomini-chiave. Quella squadra ha provato a sposare subito il nuovo progetto, ma ha avuto una repentina crisi di rigetto. Al punto che le vittorie più importanti ottenute nei primi mesi della scorsa stagione (nel derby e contro l’avversario di ...

