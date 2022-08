La scuola e il suo declino (Di venerdì 26 agosto 2022) di Vincenzo Olita* Mussolini? Un comunista morto per decapitazione. D’Annunzio? Un estetista. Emanuele I vittima dell’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. Liliana Segre: Vittima della segregazione razziale perché di colore. L’Olocausto? Quando i russi… La “siepe” di Leopardi? Un cespuglio.Mattarella? Sconosciuto.L’alienazione in Marx? E’ lo “scazzo”. Gesù? Nato nel 33 a.c.. Mattia Pascal = Mattia Bazar. Omettiamo l’estesa confusione sugli organi dello Stato. Si potrebbe continuare a lungo, fermiamoci con il docente che ritiene Bruxelles essere in Lussemburgo e sugli assopiti commissari durante gli esami orali. Primizie che, se non fossero state pubblicate da siti dedicati al mondo dell’istruzione, stenteremmo a credere veritiere e indicative del livello cui è giunta la non preparazione nella nostra scuola. Naturalmente, da più parti, si è fatto riferimento alla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) di Vincenzo Olita* Mussolini? Un comunista morto per decapitazione. D’Annunzio? Un estetista. Emanuele I vittima dell’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. Liliana Segre: Vittima della segregazione razziale perché di colore. L’Olocausto? Quando i russi… La “siepe” di Leopardi? Un cespuglio.Mattarella? Sconosciuto.L’alienazione in Marx? E’ lo “scazzo”. Gesù? Nato nel 33 a.c.. Mattia Pascal = Mattia Bazar. Omettiamo l’estesa confusione sugli organi dello Stato. Si potrebbe continuare a lungo, fermiamoci con il docente che ritiene Bruxelles essere in Lussemburgo e sugli assopiti commissari durante gli esami orali. Primizie che, se non fossero state pubblicate da siti dedicati al mondo dell’istruzione, stenteremmo a credere veritiere e indicative del livello cui è giunta la non preparazione nella nostra. Naturalmente, da più parti, si è fatto riferimento alla ...

Eurosport_IT : Vacanze al mare? Non per Pippo Ricci: estate in Africa per costruire una scuola secondaria, perché l’istruzione lì,… - bendellavedova : Oggi con @emmabonino e @CottarelliCPI abbiamo presentato il programma di @Piu_Europa. Si chiama UNA GENERAZIONE AV… - giuventinaa_ : Milik che arriva al training center con il suo zainetto e si presenta ai nuovi compagni come un bambino che va a sc… - LucianoCalemme : @StoCozzo Guarda anche per me è un'eresia, poi ho scoperto che mentre bere prima è 'Scuola Napoletana', bere dopo è… - soniabriefs : scuola di vita? mio zio è stato quasi ammazzato durante il suo servizio di leva! -