(Di venerdì 26 agosto 2022) Per la serie "I diritti non vanno in vacanza", il reportage dall’inferno di Malagrotta, a Roma, dove il sogno di tutti è scappare via. “La discarica, gli incendi e i tumori ma noi ci battiamo per restare qui”

A Valle Galeria vivono trentamila persone e non c'è niente, a parte il tanfo chimico della discarica e un bar. I ragazzi del comitato si trovano lì. Quando domando quale bar, mi date l'indirizzo, ...... il War Memorial Park è il luogo dove i soldati morti nelladel Borneo, durate il secondo ... così come la produzione di antidoti ai, ma chi vuole può anche fare una foto con i grandi ... La guerra ai veleni dei ragazzi con la carriola: “Respirare è un diritto” Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è guerra tra le due ex colleghe. Adriana punzecchia Sonia che risponde con una dedica al veleno. Sonia Bruganelli è l’opinionista del Grande fratello vip per il ...Per la serie "I diritti non vanno in vacanza", il reportage dall’inferno di Malagrotta, a Roma, dove il sogno di tutti è scappare via.