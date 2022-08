Il mostro di Cleveland | la ricostruzione dei fatti e cosa fanno le vittime oggi

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 agosto 2022) «Non posso pensare che Joey abbia 22 anni. Ovunque sia, spero che tutti i suoi sogni si stiano realizzando». La vicenda è ricostruita nel film Ildi, in questi giorni in onda su Netflix. Non passa giorno che Michelle Knight non pensi a suo figlio. Non lo vede da quando il piccolo aveva due anni. Non per colpa sua: il 22 agosto del 2002 è stata rapita da unche l'ha tenuta prigioniera per undici anni. Michelle è una delledi Ariel Castro, l'uomo di, nello Stato americano dell'Ohio, che tra il 2002 e il 2013 rapì e tenne prigioniere tre ragazze. Il rapimento di Michelle Knight La prima a essere rapita è proprio Michelle Knight. Ha 21 anni, da bambina sognava di fare il pompiere. Ma è alta solo un metro e 40, i compagni di classe la prendono in giro. A ...