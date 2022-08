Higuain: “In Europa venivo sempre criticato, Felice di essere in MLS” (Di venerdì 26 agosto 2022) Gonzalo Higuain parla del suo trasferimento nel USA Gonzalo Higuain, ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus è stato intervistato dai canali ufficiali della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022) Gonzaloparla del suo trasferimento nel USA Gonzalo, ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus è stato intervistato dai canali ufficiali della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

