Francesco Chiofalo svela come sta dopo il ricovero d’urgenza (Di venerdì 26 agosto 2022) come sta Francesco Chiofalo Non sono state giornate facili per Francesco Chiofalo. come ormai ben sappiamo l’ex volto di Temptation Island è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dopo un malore improvviso. Lo scorso 20 agosto infatti, dopo aver trascorso la serata in un locale, l’influencer si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 agosto 2022)staNon sono state giornate facili perormai ben sappiamo l’ex volto di Temptation Island è stato ricoveratoin ospedale,un malore improvviso. Lo scorso 20 agosto infatti,aver trascorso la serata in un locale, l’influencer si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale L'articolo proviene da Novella 2000.

infoitcultura : Francesco Chiofalo, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv - infoitcultura : Drusilla Gucci, video romantico per Francesco Chiofalo/ 'E' un brutto momento ma - infoitcultura : Francesco Chiofalo rompe il silenzio: come sta dopo il ricovero - infoitcultura : Francesco Chiofalo, le prime parole dopo il ricovero in pronto soccorso - infoitcultura : Francesco Chiofalo ricoverato: momento complicato, c’è la prima testimonianza ufficiale -