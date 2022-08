(Di venerdì 26 agosto 2022) Lodi unlungo 82 piedi (che equivalgono a quasi 25 metri) è statonel cortile di casa di un uomo a Pombal, nelcentrale. I paleontologi spagnoli e portoghesi che lavorano nel sito archeologico credono che possa trattarsi dei resti del piùsauropode mai trovato in Europa. Gli scavi sono iniziati nel 2017, quando il proprietario terriero ha notato per la prima volta frammenti di ossa sulla sua proprietà durante i lavori di costruzione della casa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Elygabrysabry1 : RT @tetrabondi: - A Niloo, ma tu fratello c’ha sempre ‘a bocca aperta? - Certo. Forse anche quando sarà uno scheletro. Gli archeologi del… - bagnolina : RT @tetrabondi: - A Niloo, ma tu fratello c’ha sempre ‘a bocca aperta? - Certo. Forse anche quando sarà uno scheletro. Gli archeologi del… - lumachinaturbo : RT @tetrabondi: - A Niloo, ma tu fratello c’ha sempre ‘a bocca aperta? - Certo. Forse anche quando sarà uno scheletro. Gli archeologi del… - Dani65489209 : RT @tetrabondi: - A Niloo, ma tu fratello c’ha sempre ‘a bocca aperta? - Certo. Forse anche quando sarà uno scheletro. Gli archeologi del… - BottaroRosella : RT @tetrabondi: - A Niloo, ma tu fratello c’ha sempre ‘a bocca aperta? - Certo. Forse anche quando sarà uno scheletro. Gli archeologi del… -

Il Denaro

Lodi un dinosauro lungo 82 piedi (che equivalgono a quasi 25 metri) è stato scoperto nel cortile di casa di un uomo a Pombal, nel Portogallo centrale. I paleontologi spagnoli e portoghesi che ...... questa storia degli Olmechi "africani" è andata avanti fino a oggi, aiutata, osserva ... dopo aver studiato le ossa della famosa Lucy che è loaustralopitecino più completo (o meglio, ... Forse è lo scheletro di dinosauro più grande d'Europa: scoperto in un giardino in Portogallo - Ildenaro.it Lo scheletro di un dinosauro lungo 82 piedi (che equivalgono a quasi 25 metri) è stato scoperto nel cortile di casa di un uomo a Pombal, nel Portogallo centrale. I paleontologi spagnoli e portoghesi c ...Durante lavori di costruzione su un terreno in Portogallo sono emersi i resti fossili di un dinosauro enorme, un sauropode brachiosauride lungo circa ...